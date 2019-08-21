تبييض الأسنان .. 9 طرق منزلية من غير فحم

لماذا تتحول الأسنان إلى اللون الأصفر؟



1- الكركم والملح وعصير الليمون :



2- الكركم وزيت جوز الهند وصودا الخبز:



3-الكركم وزيت الخردل والملح



4- الكركم والفانيليا :



فوائد الكركم :



تبييض الأسنان أكثر ما يشغل بال الجميع لكنها تحتاج تكلفة مرتفعة قد لا يقدر البعض عليها، لذا يلجأ الكثير إلى تبييض الأسنان المنزلي وهي من الطرق السهلة البسيطة وغير المكلفة ، كذلك يلجأ البعض لتبييض الأسنان بالفحم وهي من الطريق المنزلية الشائعة لكن حذرت منها العديد من الدراسات والأبحاث، ويمكن تبييض الأسنان في المنزل دون الحاجة إلى الاستعانة بطبيب مختص، وذلك من خلال طرق طبيعية سهلة وموفرة تضمن صحة أسنانك ودون أي أثار جانبية لـ تبييض الأسنان المنزلي.تبدأ الأسنان حتما في التحول إلى اللون الأصفر الصفراء مع تقدم العمر ، ولكن تبييض الأسنان المنزلي يمكن أن يبطئ العملية ، كما أن منتجات تبييض الأسنان متوفرة بسهولة في معظم الصيدليات ، إلا أن العديد من العلاجات الطبيعية يمكن أن تساعد في إزالة البقع وحماية مينا الأسنان بشكل فعال أكثر من المنتجات الجاهزة.تتحول الأسنان إلى اللون الأصفر لسببين وهما :1- ترقق طبقة المينا :تتكون الطبقة الخارجية للأسنان من مينا بلون أبيض وتحمي بنية الأسنان العميقة، وتحت المينا طبقة من الأنسجة تسمى العاج ، وهي بنية صفراء اللون، عندما تضعف طبقة المينا ، تبدأ الأسنان في التحول للون الأصفر.1- الإفراط في تبييض الأسنان بالفحم، أو استخدام معجون الأسنان بالفحم يسبب تآكل مادة المينا على الأسنان.2- تزداد نسبة الإصابة بسرطان الفم نتيجة الاستخدام المفرط لـ تبييض الأسنان بالفحم، حيث إنه يحتوي على مواد كربونية تسبب السرطان.3- الاستخدام المفرط لـ تبييض الأسنان بالفحم يضعف الأسنان مع الوقت ويزيدها حساسية.4- قد يتغير لون الأسنان إلى الأزرق الفاتح نتيجة الإفراط في تبييض الأسنان بالفحم.يمكن تجربة العديد من طرق تبييض الاسنان المنزلي بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ومنها :1- صودا الخبز "بيكربونات الصوديوم":ويتم استخدامها عن طريق غمس فرشاة الأسنان في مسحوق صودا الخبز وتفريش الأسنان بها، وينصح أيضًا بعدم الإفراط في استخدامها.2- استخدام بيروكسيد الهيدروجين :وهو مادة تباع بالصيدليات، ويساعد في تبييض الأسنان، ويمكن استخدامه مع صودا الخبز، لكن دون الإفراط في استخدامه لفترات طويلة.3- الفراولة: وهي طريقة سهلة ومضمونة في تبييض الأسنان، عن طريق هرس ثمرة من الفراولة وإضافة ملعقة من صودا الخبز لها وخلطها للحصول على عجينة متماسكة وغمس الفرشاة بها وتفريش الأسنان.4- الليمون: وهو وسيلة فعالة وآمنة في تبييض الأسنان وقتل البيكتريا، عن طريق تدليك الأسنان بنصف فص ليمون لمدة 5 دقائق ثم شطفها.5- قشر الموز: وهي طريقة سهلة وبسيطة وآمنة تمامًا في تبييض الأسنان، فبعد تناول الموز، يمكن استخدام الطبقة الداخلية لقشرة الموز وتدليك الأسنان بها لمدة 5 دقائق ثم شطفها.يساعد الليمون على تقليل وصمة عار على الأسنان ، في حين أن الملح مفيد لعلاج تغير لونه، امزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ، قليل من الملح ، وعصير الليمون في وعاء حتى يصبح عجينة ناعمة، ضع كمية من العجينة و ضعها على أسنانك وانتظر عدة دقائق قبل غسلها بالماء، وحاول استخدام هذا العلاج الطبيعي ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل.تتمتع صودا الخبز وزيت جوز الهند بنفس فائدة الليمون، فرش أسنانك كالمعتاد لمدة 2 إلى 3 دقائق ثم استخدم خليط مكون من الكركم وزيت جوز الهند وصودا الخبز وتفريش الأسنان به، والأفضل تكرار هذه التجربة3مرات أسبوعيًا حتى تلاحظ تغيير في لون الأسنان.استخدام زيت الخردل والملح والكركم بانتظام سيجعل أسنانك أكثر بياضا وأكثر إشراقا، من خلال وضع ملعقة صغيرة من زيت الخردل وملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ونصف ملعقة صغيرة في وعاء واخلطه جيدًا حتى يصبح عجينة ناعمة، واستخدم العجينة كمعجون أسنان لبضع دقائق.اخلط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وبضع قطرات من الفانيليا السائلة، للحصول على عجينة ناعمة، وفرش أسنانك باستخدام العجينة ومعجون الأسنان العادي بالتناوب، و حاول تكرار هذا 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أسنان أكثر بياضا.يساعد الكركم في تبييض الأسنان، ويعتبر الكركم منتجًا طبيعيًا تمامًا ، مما يجعله بديلًا مرغوبًا عن مبيضات الأسنان الجاهزة، إليك أهم فوائد الكركم :1- الكركم غني بمضادات الأكسدة مما يجعله مضاد قوي للالتهابات وخاصة التهابات اللثة2- يعمل الكركم على تحفيز الجهاز المناعي للجسم وتقويته3- يعمل الكركم على التئام الجروح وعلاج الحروق4- الكركم ريقة آمنة في تبييض الأسنان5- يعمل الكركم على انخفاض خطر آلام اللثة والالتهابات6- يساعد في انخفاض خطر الإصابة بأمراض اللثةهناك العديد من الخطوات والنصائح التي يجب اتباعها من أجل الحفاظ على صحة الأسنان وبياضها بشكل طبيعي يوميًا ، ومنها :1- شرب الكثير من الماء خاصة عند تناول مشروبات الكافيين والقهوة التي تسبب إصفرار الأسنان.2- إضافة الحليب للشاي والقهوة، وبذلك يقلل من تاُيرها على تصبغ الأسنان.3- غسل الأسنان مرتين يوميًا، عند الاستيقاظ و قبل النوم، ويفضل غسلها أيضًا بعد كل وجبة.4- تناول الفراولة و الجبن الشيدر، حيث أن الفراولة تحتوي على حمض الماليك وهو عامل رئيسي في تبييض الأسنان، أما الجبن الشيدر فيحتوي على حمض اللبنيك وهو أيضًا يعزز صحة الأسنان.5- بعض الخضروات والفواكه لها تأثير كبير على صحة أسنانك منها التفاح، الكرفس، البابايا والأناناس، فهي جيدة لتلميع الأسنان ولصحة اللثة، كما أنها تزيد من إنتاج اللعاب الذي يحمي صحة الفم.6- استخدام خيط الأسنان يوميًا، لتنظيف المناطق الضيقة بين الأسنان من بقايا الطعام.7- استخدام صودا الخبز مرة أسبوعيًا، فهو يعمل على تبييض لون الأسنان لكن دون الإفراط في استخدامه.