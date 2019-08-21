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أحمد موسي: الدولة تعامل الإخوان أفضل من معاملة قيادات الجماعة لأعضائها

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:53 م
الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية يعتمد على مبدأ السمع والطاعة فقط بدون تفكير، أن الدولة و مؤسساتها تعامل الإخوان أفضل من معاملة القيادات الإخوانية لهم.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة المصرية لم تتعامل مع الجماعة الموجودة فى السجون بطريقة مختلفة.

وكشف موسي، أن الإرهابي إبراهيم منير غارق فى الأموال وعناصر التنظيم الإرهابي لا يجدون ثمن الدواء، وأن قيادات التنظيم الإرهابي ضحوا بعناصر الجماعة الإرهابية وباعوهم من أجل الأموال.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الأخواني بالنسبة للقيادات الكبيرة 4 أرجل فقط، وموته لا يؤثر معهم.

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