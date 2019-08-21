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اقتصاد

أمريكا تعرض 10 ملايين برميل نفط للبيع من الاحتياطي الاستراتيجي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:44 م
برميل نفط
برميل نفط
رويترز
أفاد إخطار اليوم بأن وزارة الطاقة الأمريكية تعرض 10 ملايين برميل من النفط العالي الكبريت، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، للتسليم في الفترة بين أول أكتوبر و30 من نوفمبر .

العرض الأمريكي جزء من عملية بيع، خوَّلتها قوانين أُقرت في وقت سابق لجمع أموال لتحديث المنشأة.

وتلزم قوانين أقرها الكونجرس في سنوات سابقة، الوزارة، بأن تقوم بعمليات بيع للصرف على تحسينات يتم إدخالها على الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، الذي يتم الاحتفاظ به في خزانات بباطن الأرض على ساحل تكساس ولويزيانا.

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