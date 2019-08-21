ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. كل ما تريد معرفته عن ملامح الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:56 م
منتخب مصر
منتخب مصر
عمرو الحلوانى
بدأ مسئولو اتحاد كرة القدم فى حسم ملف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى رحل عن الفراعنة بعد الخروج من منافسات دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 .

وعلم " صدى البلد " من مصادر مطلعة أن اتحاد الكرة استقر بشكل كبير على ملامح الجهاز الفنى الجديد للفراعنة ، وبات منصب المدير الفنى منحصرا بين حسن شحاتة المدير الفنى صاحب التاريخ الطويل والكبير مع المنتخب بعد أن نجح فى حصد 3 ألقاب قارية مع المنتخب أعوام 2006 و 2008 و 2010 ، والاسم الآخر هو حسام البدرى المدير الفنى صاحب الخبرات الكبيرة أيضا والذى حصل مع الأهلى على العديد من الألقاب وعلى رأسها الفوز بدورى أبطال إفريقيا.

ويعد محمد فضل هو المرشح الأول لتولى منصب مدير المنتخب فى الجهاز الفنى الجديد فى ظل الثقة الكبيرة التى يحظى بها وخطفه للأنظار خلال تنظيم بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة والتى كان يتولى مدير البطولة بها.

وفى منصب مدرب حراسة المرمى ، فانحصرت المنافسة بين أحمد ناجى مدرب الحراس المميز والذى كان متواجدا مع الفراعنة طوال الفترة الماضية ، وعصام الحضرى الحارس التاريخى للمنتخب.

أما المدرب العام، لا يزال الباب مفتوحا وهناك العديد من الأسماء المرشحة لشغل هذا المنصب وعلى رأسهم حمادة صدقى الذى كان يعمل من قبل مع حسن شحاتة المدير الفنى ويتواجد أيضا على ماهر مدرب إنبى الحالى و طارق مصطفى نجم الزمالك السابق.

وكان هناك اتجاها كبيرا لتعيين إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى إلا أنه رفض هذه الفكرة تماما وأبلغ المسئولين إنه مديرا فنيا فقط لا غير ولا يرحب بفكرة الهبوط إلى درجة المدرب العام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدحت العدل يرفض عودة حسن شحاتة.. ويرشح 5 أسماء لخلافة أجيري

فرج عامر: مبروك كابتن حسن شحاتة مديرا فنيا للمنتخب المصري

التاريخ والماضي والحاضر.. لماذا حسن شحاتة الأمثل لتدريب منتخب مصر

فرج عامر يكشف لـ صدى البلد حقيقة تولي حسن شحاتة قيادة المنتخب

شاهد.. آراء صادمة لـ جماهير الكرة حول عودة حسن شحاتة لـ تدريب منتخب مصر

المنافسة تنحصر بين 4 أسماء.. من هو المدرب الوطني الجديد لمنتخب مصر

ترشيحاتنا

اختطاف سائحة سعودية بتركيا

اعتزال اليسا .. القصة الكاملة لهروب المطربة اللبنانية من الوسط الفني

لجنة التخطيط بالأهلي تحسم موقف المدرب الجديد

خبير لوائح يفجر مفاجأة حول اجتماع الأندية ضد اتحاد الكرة

بعد إصابته.. نجم ريال مدريد الجديد يشارك في التدريبات حزينا

طلب عدم الصلاة عليه بعد وفاته .. طبيب بالأقصر يعرض محاولة انتحاره على فيس بوك .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور

3 توصيات في اجتماع أندية الجمعية العمومية بـ نادي الإعلاميين .. صور

طرق فطام الطفل الرضيع .. دليلك للتخلص من اللهاية والحفاضة والرضاعة