بالأسماء.. كل ما تريد معرفته عن ملامح الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر

بدأ مسئولو اتحاد كرة القدم فى حسم ملف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى الذى رحل عن الفراعنة بعد الخروج من منافسات دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 .



وعلم " صدى البلد " من مصادر مطلعة أن اتحاد الكرة استقر بشكل كبير على ملامح الجهاز الفنى الجديد للفراعنة ، وبات منصب المدير الفنى منحصرا بين حسن شحاتة المدير الفنى صاحب التاريخ الطويل والكبير مع المنتخب بعد أن نجح فى حصد 3 ألقاب قارية مع المنتخب أعوام 2006 و 2008 و 2010 ، والاسم الآخر هو حسام البدرى المدير الفنى صاحب الخبرات الكبيرة أيضا والذى حصل مع الأهلى على العديد من الألقاب وعلى رأسها الفوز بدورى أبطال إفريقيا.



ويعد محمد فضل هو المرشح الأول لتولى منصب مدير المنتخب فى الجهاز الفنى الجديد فى ظل الثقة الكبيرة التى يحظى بها وخطفه للأنظار خلال تنظيم بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة والتى كان يتولى مدير البطولة بها.



وفى منصب مدرب حراسة المرمى ، فانحصرت المنافسة بين أحمد ناجى مدرب الحراس المميز والذى كان متواجدا مع الفراعنة طوال الفترة الماضية ، وعصام الحضرى الحارس التاريخى للمنتخب.



أما المدرب العام، لا يزال الباب مفتوحا وهناك العديد من الأسماء المرشحة لشغل هذا المنصب وعلى رأسهم حمادة صدقى الذى كان يعمل من قبل مع حسن شحاتة المدير الفنى ويتواجد أيضا على ماهر مدرب إنبى الحالى و طارق مصطفى نجم الزمالك السابق.



وكان هناك اتجاها كبيرا لتعيين إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى إلا أنه رفض هذه الفكرة تماما وأبلغ المسئولين إنه مديرا فنيا فقط لا غير ولا يرحب بفكرة الهبوط إلى درجة المدرب العام.