اخبار البرلمان.. صدمة للملاك بقانون الإيجار القديم.. عقوبات صارمة على مهربي التموين.. وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية فبراير المقبل

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاربعاء 21 أغسطس.11 حظر على الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد.. تعرف عليها250 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفًا.. مشروع قانون لرفع قيمة تعويض حوادث السياراتاللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر.. الرئيس يصدق على قانون تنظيم العمل الأهلى5 سنوات حبسًا ومليون جنيه غرامة.. عقوبات صارمة لـ مافيا تهريب المواد التموينيةعشان مينضحكش عليك.. اعرف الفترة المسموح فيها بإعادة السلعة بعد شرائهاللملاك والمستأجرين.. قانون الإيجار القديم يكشف حظوظ الوحدات السكنية من التعديلات الجديدةقانون لفرض ضرائب على فيس بوك.. برلماني: 100 مليون هاتف يستغل في التجارة الإلكترونيةفي ذكرى وفاة زغلول والنحاس وسراج الدين .. بدراوي: زعماء الوفد ثاروا لحماية الوطنبرلماني: قانون العمل الأهلي يرفع تصنيف مصر في المراجعة الشاملة لحقوق الإنسانصلاح حسب الله: العمل السياسي يحتاج لتقديم تضحيات من أجل خدمة الوطن