في ذكرى وفاة زغلول والنحاس وسراج الدين .. بدراوي: زعماء الوفد ثاروا لحماية الوطن

قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، إن ذكرى زعماء الوفد (سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين ) تمر في شهر أغسطس وهي ذكرى عزيزة علينا جميعًا وعلى الأمة المصرية.



وشدد "بدراوي" فى بيان صحفى له على أهمية تمسك الوفديين بكل المبادىء والثوابت التي رسّخها زعماء الوفد الثلاثة خلال مشوارهم الوطني المشرف الذي سجل في التاريخ الوطني بحروف من نور، مشيرا إلى أن من هذه الثوابت أن الوفد ليس ملك للوفديين ولكن ملكًا للأمة المصرية.



وأشار "بدراوي" إلى أن ذكرى وفاة زعماء الوفد الثلاثة في شهر أغسطس وهذه ارادة الله ، ومن المعتاد وطبقًا للعرف السائد، يذهب الوفديين من جميع المحافظات إلى زيارة مقابر الزعماء الثلاثة وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية.



وأوضح "بدراوي" أن زعماء الوفد ثاروا لحماية الوطن وأبنائه، وقدموا كل ما هو غال ونفيث، وضحوا بأرواحهم وأموالهم فداءً لمصر والمصريين، وخلّدوا ذكراهم وسيرتهم، لتبقى مبادئهم منهاجًا ونبراسًا لكل الباحثين عن الحرية والمتشوقين لكسر أغلال الاحتلال والعبودية.