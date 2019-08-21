اخبار الحوادث.. اعترافات عنتيل الغربية.. أقوال المتهمين بالتعدي بكلب على معاق في باب الشعرية.. ومصنع لإنتاج مخدر الايس

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.





النيابة تأمر بـ عرض معاق الشرقية على الطب الشرعي

قررت نيابة مشتول السوق برئاسة المستشار محمد سليمان وسكرتارية مصطفى الحضري منذ قليل، عرض الشاب المعاق علي الطب الشرعي، وحبس المتهمين 24 ساعة علي ذمة التحقيقات.



هزار.. مفاجأة في أقوال المتهمين بالتعدي بكلب على شاب معاق في باب الشعرية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو على "فيس بوك" متضمنًا قيام عدد من الشباب بالتعدى على شخص "من ذوي الاحتياجات الخاصة" عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة. لمزيد من التفاصيل ..





عنتيل كفر حجازي يعترف: مارست الرذيلة مع سيدات بالقرية ونشرت 7 فيديوهات على المواقع الإباحية انتشرت خلال الفترة الأخيرة فيديوهات جنسية على شبكة الإنترنت لشخص يظهر مع سيدات فى أوضاع مخلة بالآداب العامة وتبين من خلال فحص تلك الفيديوهات أنها لـ عاطل مسجل خطر من منطقة كفر حجازى بمحافظة الغربية والمعروف إعلاميًا عنتيل كفر حجازى . لمزيد من التفاصيل ..



الداخلية : إحباط ترويج 100 كيلو لـ مخدر الايس بقيمة 200 مليون جنيه.. صور تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من رصد نشاط عناصر تشكيلًا عصابيًا شديد الخطورة يضم (3مصريين – إثنين يحملان جنسية إحدى الدول العربية) قاموا بإعداد معامل لتصنيع وتجهيز مخدر الآيس (الشابو) والذى يعد من المخدرات التخليقية ذات التاثير المنشط شديد الخطورة مع متعاطيه ، وإنتاجه بكميات كبيرة بمحافظتى (الجيزة - الإسكندرية) ، وترويجه على عملائهم بمختلف المحافظات مستغلين فى ذلك ندرة ذلك المخدر بسوق الإتجار غير المشروع وكذا الضربات الأمنية المتتالية والتى حالت دون جلبه وتهريبه من خارج البلاد ، وسعيهم إغراق البلاد منه بالاستعانة بالعناصر الإجرامية من ذوى الخبرة فى تصنيع المخدرات التخليقية من جنسيات أخرى.