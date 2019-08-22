أبو العينين: الرئيس السيسي حل مشاكل المستثمرين اليابانيين.. التيكاد أهم مؤتمر لـ العلاقات الأفريقية مع طوكيو.. وأتمنى انتشار الجامعات والمدارس اليابانية بالقارة السمراء ..فيديو وصور

- التيكاد أهم مؤتمر لـ العلاقات الأفريقية مع طوكيو

- الرئيس السيسي حل مشاكل المستثمرين اليابانيين والسفير مساكي نوكي - الاستثمارات بين مصر واليابان ارتفعت منذ قدوم السفير مساكي نوكي - وزيرة الاستثمار قدمت كل الأساليب العلمية للتواصل مع المستثمرين - الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم - نثق فيما سيقدمه رئيس المجلس المصري الياباني ويضيفه لـ الصناعة





أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، عضو المجلس المصري الياباني الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن قمة التيكاد يعد أحد أهم مؤتمر للعلاقات الأفريقية مع اليابان، موضحًا أن الفكر الياباني يمتاز بأنه فكر تنموي يهدف إلى بناء الأمم وإعداد البشر.





ووجه محمد أبو العينين، خلال مؤتمر انعقد بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة، الشكر إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لجهودها الرائعة في خدمة البيئة الاستثمارية في مصر، حيث تعد من القلائل التي قدمت الأساليب العلمية في التواصل مع المستثمرين، كما أن مكتبها مفتوح للجميع، متمنيًا لها التوفيق.





وهنأ محمد أبو العينين، المهندس إبراهيم العربي؛ بمنصبه الجديد ممثلًا للغرف التجارية المصرية اليابانية، معلنًا تدشين أفريقيا شامبون التي تمتاز بالعديد من المزايا، ومنها في الحصول علي جواز سفر أفريقي الذي سيسهل الحركة والتنقلات بين دول القارة.





وقال محمد أبو العينين خلال مؤتمر انعقد بمقر اقامة السفير الياباني بالقاهرة إن أفريقيا بها صحوة كبيرة بل وتتغير وتتقدم وثرواتها لكل دول العالم حيث بها 60 في المائة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، فأفريقيا مليئة بالثروات".





وأعرب الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى عن تمنياته بأن تنتشر المدارس اليابانية والجامعات والمعاهد اليابانية في أفريقيا، وأن تساهم التيكاد 7 في نقل كل التكنولوجيا اليابانية الي أفريقيا.





ووجه عضو المجلس المصري الياباني الشكر لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر على جهودها في خدمة البيئة الاستثمارية بمصر، مشيرا إلى أنها تعد من القلائل الذين قدموا كل الأساليب العلمية في التواصل مع المستثمرين بل ومكتبها مفتوح للجميع، متمنيا لها التوفيق.





وهنأ عضو المجلس المصري الياباني، رجل الأعمال إبراهيم العربي على منصبه الجديد كممثل الغرف التجارية المصرية اليابانية، معلنا عن تدشين أفريقيا شامبيون والتي تمتاز بالعديد من المزايا ومنها الحصول علي جواز سفر أفريقي سيسهل الحركة والتنقلات بين دول القارة.





وأكد أبو العينين ان الاستثمارات والتجارة بين مصر واليابان زادت منذ قدوم السفير الياباني الي القاهرة، مشيدا بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي والذي دائما يشدد على ضرورة حل جميع مشاكل المستثمرين اليابانيين والتي تم حلها بالفعل.

قال رجل الأعمال محمد ابو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ، إن الفكر الياباني أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية وبناء الأمم ونقل التكنولوجيا ونقل البشر.





وأضاف أبو العينين أن اليابان شعب يمتلك من القيم والتقدم الحضاري الكبير، موجها الشكر للسفير الياباني بالقاهرة على الدور الكبير الذي يقوم به تمثيلا لبلاده.





ووجه ابو العينين العزاء للدكتورة سحر نصر على وفاة والدها، موضحا أن الوزيرة قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية لافتا إلى أنها قدمت جميع الأساليب العلمية في وسائل الاتصال مع المستثمر الأجنبي.





وأشاد بدور المهندس إبراهيم العربي، رئيس المجلس المصري الياباني، قائلًا: "نثق فيما ما سيقدمه ويضيفه لمجال الصناعة والتجارة".





وأضاف "أبو العينين"، أن "مؤتمر أفريقيا الماضي شهد حدثًا جديدًا لأول مرة وتمت الموافقة عليه، وهو افريكا تشامبين الذي له مزايا عديدة، أحدها الحصول على جواز سفر افريقيا للدخول إلى جميع دول أفريقيا بلا تأشيرات".





وأوضح محمد أبو العينين، أن أي شخص مرشح للانضمام إلى افريكا تشامبين وذلك من القيادات العليا لرجال الأعمال الذين يمتلكون مشروعات ضخمة الذين ولديهم قدرة في مجال التعاون الإفريقي الإفريقي.





وأعرب رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، عن تمنياته، بأن تنتشر المدارس اليابانية والجامعات والمعاهد اليابانية في أفريقيا، مشيرا إلى أن مؤتمر التيكاد 7 يساهم في نقل كل التكنولوجيا اليابانية إلى أفريقيا.





وقال محمد أبو العينين، إن الاستثمارات والتجارة بين مصر واليابان زادت منذ قدوم السفير الياباني "نوكي" إلى القاهرة.



