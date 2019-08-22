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ترامب: أنا أكثر رئيس أمريكي ساعد إسرائيل

الخميس 22/أغسطس/2019 - 03:54 ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
أحمد قاسم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه لا يوجد أي رئيس أمريكي آخر ساعد إسرائيل بقدر ما فعل هو.

وقال الرئيس الأمريكي "أنا مسئول عن أشياء عظيمة لإسرائيل.. ما من رئيس على الإطلاق قام بأي شيء يقترب مما قمت به لإسرائيل، من مرتفعات الجولان والقدس وإيران وغيرها"، في إشارة إلى اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبسيادة دولة الاحتلال على هضبة الجولان السورية المحتلة، وانسحابه من الاتفاق النووي مع إيران.

جاء ذلك في معرض رده على سؤال، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، عن قوله إن اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للحزب الديمقراطي هم "عديمو الولاء".

كان الرئيس الأمريكي قال أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي، الثلاثاء الماضي "أي يهودي يصوت لديمقراطي، أعتقد أن ذلك يظهر إما افتقادًا كاملًا للمعرفة أو عدم ولاء منقطع النظير".

واعتبر منتقدو هذا التصريح أنه يندرج في إطار صورة نمطية تعتبر اليهود أصحاب "ولاء مزدوج"، وتشكك بانتماء المواطنين اليهود للبلد الذي يعيشون فيه.

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