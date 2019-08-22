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رياضة

100 مليون يورو و3 لاعبين.. عرض مغر من ريال مدريد لضم نيمار

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:04 ص
نيمار
نيمار
ياسمين تيسير
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير، عن تفاصيل عرض ريال مدريد الإسباني لـ ضم نيمار دي سلفيا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ريال مدريد تقدم بعرض رسمي لضم نيمار مقابل 100 مليون يورو، إضافة إلى 3 لاعبين هم جاريث بيل، وجيمس رودريجيز، وكيلور نافاس.

وأضافت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان رفض العرض على الرغم من القيمة المادية المرتفعة.

وتابعت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يرغب في ضم نيمار ولكن برشلونة ويوفنتوس قاما بالتقدم بعروض رسمية لضمه.

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