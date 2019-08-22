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بعد ربع قرن من الاستخدام.. إيقاف تشعيل أقدم كاميرا ويب في العالم

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:19 ص
سان فرانسيسكو
سان فرانسيسكو
آية جمعة
من المقرر أن يتم إيقاف تشغيل كاميرا الويب "فوج كام" FogCam، الأقدم في العالم، نهاية الشهر الجاري.

ويأتي ذلك بعد مرور 25 عاما على تشغيلها بشكل مستمر من مقرها أعلى جامعة ولاية سان فرانسيسكو.

ووفقا لموقع "إنجادجيت" التقني، أعلن مبتكرو FogCam، جيف شوارتز ودان وونج، عن الإغلاق عبر موقع تويتر، حيث كتبوا "لقد تغير الإنترنت كثيرا منذ عام 1994، لكن Fogcam سيكون لها دائما مكان خاص في تاريخها".

وفي مقابلة مع صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل، أضاف "شوارتز"، "أصبح من الصعب بشكل متزايد الحفاظ على FogCam في السنوات الأخيرة. 

وقال "لقد شعرنا أن الوقت قد حان لترك الأمر، الخلاصة هي أنه لم يعد لدينا رؤية أو مكان جيد لوضع الكاميرا. الجامعة تتسامح معنا، لكنها لا تؤيدنا حقًا، وعلينا أن نجد مواقع آمنة بمفردنا".

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