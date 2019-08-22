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نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

الخميس 22/أغسطس/2019 - 10:39 ص
تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب
نهلة الشربيني
بدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 ولمدة ثلاثة عشر يومًا انتهت يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019، حيث تقدم عدد 86681  طالب وطالبة برغباتهم لـ تقليل الاغتراب.

وقد وصل عدد الطلاب الذين تم تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات قد بلغ 75169 طالب وطالبة.أي بنسبة 86.72 % .

وسيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019.

علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح .

نتيجة تقليل الاغتراب 

ويمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط من هنا

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