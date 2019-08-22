



نتيجة تقليل الاغتراب





نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط ويمكن للطلاب الاطلاع علىعبر هذا الرابط من هنا

بدأ مكتب التنسيق في استقبال طلباتمن خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الخميس الموافق 8/8/2019 ولمدة ثلاثة عشر يومًا انتهت يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019، حيث تقدم عدد 86681 طالب وطالبة برغباتهم لـوقد وصل عدد الطلاب الذين تم تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات قد بلغ 75169 طالب وطالبة.أي بنسبة 86.72 % .وسيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 24/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 28/8/2019.علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح .