أحدث ظهور لـ ريا أبي راشد مع زوجها على إنستجرام.. شاهد

نشرت المذيعة ومقدمة البرامج ريا أبي راشد صورة سيلفي لها مع زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتفاعل مع صورة ريا أبي راشد عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:سيلفي لطيف- احبك - اكثر شخص موهوب- مثلي الاعلييذكر أن ريا أبي راشد سافرت إلى دولة الإمارات لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد "Angry Birds 2" في دبي، ثم انتقلت بعدها إلى الكويت لحضور عرضه الأول هناك.