ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:02 م
دينا الشربينى ونرمين
دينا الشربينى ونرمين الفقى
رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة تجمع بين الفنانة نرمين الفقى والفنانة دينا الشربيني، خلال تواجدهما في الساحل بصحبة الفنان الكبير عمرو دياب.

وعلق الجمهور على صورة دينا الشربيني والفنانة نرمين الفقي: "قمرين دول ولاعينيك" وهي من كلمات أغنية المطرب عمرو دياب "قمرين".

وظهرت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة بسيطة وأنيقة مرتدية تيشيرت أبيض وهوت شورت جينز، وجاءت إطلالة الفنانة نرمين الفقى مرتدية، فستانا أوف شولدر يكشف عن كتفيها.
قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام
قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منة فضالي الأناقة VS الجدل.. نجمات تتألق على الإنستجرام.. ونيللي كريم الأبرز بـ كاش مايوه.. صور

بعد ظهورها بفستان من غير بطانة... شاهد فساتين دينا الشربينى المثيرة للجدل

بـ الهوت شورت.. مي عمر تظهر على متابعيها بإطلالة ساخنة

بـ هوت شورت وبطن مكشوف.. مي عمر تثير غضب جمهورها

بالمايوه دينا الشربيني ترقص مع عمرو دياب على أحد شواطئ اليونان

هوت شورت مقطع.. لقاء الخميسي في إطلالة مثيرة على موتوسيكل

ترشيحاتنا

الجهاز الفنى يقترب من إنهاء تجربة نيمار مع الإسماعيلى

ننشر صور المتهمين بالاعتداء على معاق الشرقية

ديدان الإسكندرية.. قومي علوم البحار يكشف أسباب ظهورها

مدرب الاهلي الجديد .. الخطيب يتمسك ببقاء يوسف

مدرب الأهلي الجديد.. اعلان اسم المدير الفني خلال ساعات.. تفاصيل

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

بـ كاش مايوه ودانتيل أسود.. نيللى كريم بـ اطلالة مثيرة على الشاطئ

بفستان مكشوف وشفاف.. شاهد سيرين عبد النور في شلالات لبنان