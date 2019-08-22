قمرين دول ولا عينيك.. دينا الشربينى ونرمين الفقى يشعلان إنستجرام

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة تجمع بين الفنانة نرمين الفقى والفنانة دينا الشربيني، خلال تواجدهما في الساحل بصحبة الفنان الكبير عمرو دياب.



وعلق الجمهور على صورة دينا الشربيني والفنانة نرمين الفقي: "قمرين دول ولاعينيك" وهي من كلمات أغنية المطرب عمرو دياب "قمرين".



وظهرت الفنانة دينا الشربيني بإطلالة بسيطة وأنيقة مرتدية تيشيرت أبيض وهوت شورت جينز، وجاءت إطلالة الفنانة نرمين الفقى مرتدية، فستانا أوف شولدر يكشف عن كتفيها.