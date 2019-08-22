ترويع وفرض سيطرة.. إحالة المتهمين في قضية مشاجرة الدم بالبدرشين للجنايات





شرعوا في قتل المجني عليه مبارك سلامة عزالعرب وذلك بأن أطلقوا أعيرة نارية صوبه أبان إرتكابهم لجرمهم محل الاتهام الأول محدثين إصابته أبانها تقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.



كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد لترويع المجنى عليهم وهم الطرف الأول " عائلة أبوعبد الله " وهم المتهمين الأول والثاني وأيا من المتواجدين على مسرح الحادث والمواطنين قاطني تلك المنطقة لفرض السطوة عليهم مطلقين أعيرة نارية من سلاح ناري ( أت وصفه ) وكان من شان ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم.



كما قتلوا عمدا المجني عليها رضا عيد عاشور بغیر سبق أصرار أو ترصد بأن أطلقوا أعيرة نارية حال ارتكابهم لجرمهم محل الأتهامين السابقين أصاب أحدها المجني عليها سالفة الذكر فأحدث أصابتها التي أودت بحياتها غير عابئين بالأرواح والممتلكات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



كما أحدثوا عمدا بالمجني عليه أحمد مجدي محمد إسماعيل الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أداء أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما وحازوا وأحرزا أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين في قضية ( مشاجرة الدم ) بالبدرشين بين عائلة أبو ترك وابو عبدالله والمتهم فيها 7 أشخاص إلى محكمة الجنايات.جاء بالتحقيقات أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد لترويع المجني عليهم وهم الطرف الثاني " عائلة ابو ترك وهم المتهمين من الثالث حتى السادس وأيا من المتواجدين على مسرح الحادث والمواطنين قاطني تلك المنطقة لفرض السيطرة عليهم مطلقين أعيرة نارية من سلاح ناري وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم والعبس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السيطرة عليهم.كما أنهم شرعوا في قتل المجني علي عبدالهادی منصور عثمان وذلك بأن أطلقوا أعيرة نارية صوبه آبان ارتكابهم لجرمهم محل الاتهام الأول محدثين إصابته أبانها تقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.كما شرعوا في قتل المجني عليه عثمان منصور عثمان وذلك بأن أطلقوا أعيرة نارية صوبه أبان ارتكابهم لجرمهم محل الاتهام الأول محدثين إصابته أبانها تقرير الطب الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.شرعوا في قتل المجني عليه سالم شتات أبوبكر وذلك بأن أطلقوا أعيرة نارية صوبه أبان ارتكابهم لجرمهم محل الاتهام الأول محدثين إصابته أبانها تقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها نسبة عجز تقدر بنحو عشرين بالمائة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.