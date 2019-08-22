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فن

فى أحدث ظهور له.. هشام ماجد: مع أساتذتي اللي علموني الكيميا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:37 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشر الفنان هشام ماجد صور تجمعة باساتذته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل لاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام ".

وعلق هشام ماجد قائلا: "احلى صدفة بعد ٢٠ سنة ... اساتذتى فى اعدادى وثانوى اللى علمونى الكيميا ( الكيميا المادة مش المخدرات )
احلى حاجة حصلتلى الصيف ده " .

وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


ايه الجمال ده - عظمة الصورة تكفى -- ربنا يحفظكم.


يذكر ان أخر أعمال هشام ماجد هو مسلسل " بدل الحدوتة 3 " ، وعرض خلال شهر رمضان الماضى ، وشاركت فى بطولت دنيا سمير غانم . 

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