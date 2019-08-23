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سيارات

الخدمات الحكومية تعلن عن موعد جلسة مزاد جمرك السويس والسخنة

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:09 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
صدى البلد
أكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن هناك الكثير من الاستفسارات بخصوص مزاد جمرك سيارات السويس والعين السخنة المدرج بجلسة مزاد 26 أغسطس الجاري ، وقالت إنها توفر إجابات على كل التساؤلات بخصوص المزاد مباشرة وتشمل تلك الإجابات أن كراسة الشروط والمواصفات تتوفر بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير امام بنك فيصل الإسلامى بالدقى.

وسيتم البيع كل سيارة على حدا وكل سيارة لوط مستقل بذاته كما يمكن شراء سيارة واحدة فقط للإستخدام الشخصى بالبطاقة الشخصية أما شراء أكثر من سيارة فيكون بالبطاقة الضريبية . ويبلغ ثمن الكراسة 400 جنيه وتأمين دخول المزاد 10000 جنيه تسترد فى نفس اليوم إذا لم يتم الشراء.

وفى حالة الترسية يتم سداد كامل الثمن أو 30 % من الثمن والباقى خلال اسبوعين ، وسيقام المزاد الساعه 12 ظهرا بالنادى المصرى القاهرى بجوار حديقة الفسطاط بعين الصيرة في القاهرة ، وشراء كراسة الشروط شرط من شروط دخول المزاد كما يتم البيع بدون عمولة ومبلغ الترسية هو المبلغ المدفوع.

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