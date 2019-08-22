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رياضة

الشباب والرياضة تواصل عرض مشروعات الطرح الاستثماري

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:48 م
صدى البلد
ريهام بكير
تواصل وزارة الشباب والرياضة عرض إنجازات مشروع الطرح الاستثماري بمراكز الشباب، وأنشأت وزارة الشباب والرياضة منطقة حمام السباحة بمركز شباب الأندلس بمحافظة القاهرة بنظام حق الانتفاع ضمن مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب.

ويضم المشروع إقامة وإنشاء منطقة استجمام تشمل حمام سباحة نصف أولمبي وحوض سباحة للأطفال وكافتيريا.

ويعد هذا المشروع بداية مشاريع القاهرة والتي تضم إنشاء أكثر من 20 حمام سباحة بالإضافة إلي ما يقارب من 15 ملعبا وعددا من المشروعات الاستثمارية الأخرى في 50 مركز شباب.

وتقوم الوزارة بطرح مشروع الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، وذلك بهدف توفير الخدمات الرياضية والشبابية وزيادة الموارد المالية لها.

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