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ثقافة

ورش فنية وحكي تفاعلي في ثقافة مطروح

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:51 م
صدى البلد
طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح، وأقام قصر ثقافة مطروح ورشة قص ولصق أدارتها الفنانة منى شاكر، تم تدريب الأطفال فيها على استخدام القص واللصق فى تكوين لوحة متكاملة بكنيسة الملاك، كما نفذت ورشة تشكيل للجبس أدارتها نهلة عبدالفتاح، وتم شرح فكرة تشكيل الجبس وطريقة التنفيذ وكيفية الاستفادة من الجبس فى عمل اشكال مختلفة وذلك بحديقة الغزالة.

عقد قصر ثقافة الطفل ورشة حكى تفاعلى أدارتها تهانى البندارى وذلك بحضانة جمعية تدريب الأمهات، كما أقيمت ورشة رسم لذوى القدرات الخاصة أدارتها صحراء وصفى، حيث تم تدريب الأطفال على كيفية التعبير عن الصيف والبحر والسماء الصافية والشمس المشرقة بجمعية التحدى، بالإضافة إلى ورشة اورجامى أدارتها الفنانة هند عبدالحميد، وتم تدريب الأطفال على استخدام الورق الملون لخلق أشكال متنوعه وتجميع هذه الأشكال بحضانة البستان، كما أقام بيت ثقافة برانى ورشة حكى تفاعلى للأطفال ذوى القدرات الخاصة أدارتها صفاء السيد.

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