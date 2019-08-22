مقتل وإصابة العشرات بينهم أطفال بصاعقة برق في بولندا

تسببت ضربات برق شهدتها عدة مواقع في جبال تاترا في جنوب بولندا وسلوفاكيا، اليوم الخميس، في مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة العشرات.



ووفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، ضربت صاعقة برق الجانب البولندي والسلوفاكي من سلسلة جبال تاترا مما أدي إلي مقتل أربعة أشخص في بولندا وواحد في سلوفاكيا وإصابة العشرات غيرهم.



نُقل بعض المصابين بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى في مدينة زاكوباني الجبلية البولندية بينما نقل آخرون إلى مكان آخر، بعدما ضرب البرق الوجهة السياحية المشهورة بين السياح البولنديين والأجانب والتي يصل ارتفاعها إلى 1894 مترًا.



تعتبر تلك السلسلة الجبلية أعلى الجبال في بولندا وسلوفاكيا وتستقطب السياح من المناطق القريبة والبعيدة بفضل قممها المرتفعة وبحيراتها ذات المناظر الخلابة.



وقال حاكم مقاطعة كراكوف، بيوتر كويك ، للصحفيين إنه يوجد طفلان من بين القتلى. وقال كويك إن عددا من المصابين في حالة خطرة.