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ثقافة

عروسة النيل والشاطئ وأيام صفراء في عروض القومي للمسرح غدا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:24 م
عروسة النيل والشاطئ
عروسة النيل والشاطئ وأيام صفراء في عروض القومي للمسرح غدا
أ ش أ
يعرض المهرجان القومي للمسرح المصري مساء غد /الجمعة/ عروض "نزهة في أرض المعركة" بمركز الإبداع الفني بالأوبرا، إخراج كريم شهدي، و"الشاطئ" بمعهد الفنون المسرحية إخراج ضياء زكريا، و"أيام صفراء" بمركز الهناجر للفنون إخراج أشرف سند .

كما تضم العروض مسرحية "عروسة النيل" بمسرح العالم الصغير اخراج زينب حافظ ،و"ترنيمة الفلاح الفصيح" بمسرح السلام اخراج سعيد سليمان ،وعرض "المسيح يصلب في فلسطين"بمسرح متربول لإميل شوقي، وبقاعة ذكى طليمات عرض "نابولى مليونيرة" إخراج تامر الكاشف، و"قضية ضلية الحمار"بمسرح أوبرا ملك لمحمد عصام ،وجريمة في المعادي " بمسرح الريحاني اخراج الفنان أشرف عبد الباقي، وعرض سفرونتة شيكايبيا بمسرح الحديقة الدولية اخراج ممدوح صالح.

وكانت وزيرة الثقافة قد افتتحت فعاليات الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز فى حفل أقيم السبت الماضي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.

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