مقتل 3 أشخاص على الأقل إثر هبوب عاصفة على سلسلة جبال في بولندا

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، إثر هبوب عاصفة على سلسلة جبال جنوبي بولندا.



ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن جوانا بازدزيو، المتحدثة باسم حاكم مقاطعة كراكوف البولندية، تأكيدها مقتل 3 أشخاص قائلة "في الوقت الحالي، لدينا معلومات حول مقتل 3 أشخاص.. وتقوم خدمات الطوارئ بعملية إنقاذ مكثفة".

من جهتها، قالت وسائل إعلام محلية في بولندا، إن البرق ضرب مجموعة من 25 سائحًا في سلسلة جبال تاترا التي تربط البلاد مع سلوفاكيا.



ويُعتقد، حسبما تقول (يورونيوز)، أن طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا كان من بين الضحايا.

من جانبه، عبر الرئيس البولندي، أندجي دودا، عن تعاطفه "لكل من تأثر بالكارثة".