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رياضة

مدرب الأهلى .. عدلى القيعى: 50 سيرة ذاتية لمدربين عالميين

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:56 م
عدلى القيعى
عدلى القيعى
كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن تلقيه من 40 إلى 50 سيرة ذاتية للمدربين فور إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي.

وقال عدلى القيعى فى تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى إنه يتلقى يوميا أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين مبديا تعجبه من الأخبار التى تتردد كل ساعة فى وسائل الإعلام عن أسماء المدربين، مؤكدا أن الأهلى لن يعلن بشكل رسمى إلا بعد الانتهاء من كل التفاصيل.

وتابع عدلى القيعى: اللجنة ستختار المدرب بعناية شديدة وسيكون وفقا لمعايير تم تحديدها ولن تقتصر المعايير فقط على الجانب الفنى بل ستمتد إلى قوة شخصيته والعديد من الصفات الشخصية الأخرى.

وأشار إلى أن هناك عددا من المدربين اعتذروا بمجرد التفاوض معهم وهناك مدربين تم إنهاء التفاوض معهم بسبب المقابل المادى الكبير وهناك مفاوضات جارية مع أكثر من مدرب.

يذكر أن الأهلى وجه الشكر إلى الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى لفريق الكرة ومعاونيه بعد الخسارة من بيراميدز فى بطولة كأس مصر وكلف محمد يوسف بالمهمة مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

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