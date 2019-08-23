جنين مشوه.. تعرف على أعراض داء القطط وخطورة المرض على المرأة

نشرت مديرية الطب البيطري بالقاهرة عدة معلومات عن التوكسوبلازما أو داء القطط ، وحذرت من ضرورة الابتعاد عن القطط المصابة لما له من تداعيات خطيرة على صحة المرأة.



الطفيل يعرف باسم المقوسة القندية ويعد هذا المرض من أخطر الأمراض التي تنشرها القطط وتسبب مشاكل حادة (إجهاض) أو مزمنة في 80 %من السيدات الحوامل.



ويهاجم الطفيل خلايا الأمعاء وتنزل الحويصلات غير الناضجة في براز القطط العائل النهائي لتنضج ثم تصيب الإنسان ومختلف الحيوانات.



أعراض المرض في الإنسان :-

قد لا تكون هناك اعراض للبالغين او ربما يصاحبها اعراض الاعياء العام المصحوب بتضخم الغدد الليمفاوية كذلك يمكن ان يحدث اجهاض او يولد جنين يعاني من تشوهات خلقية إذا أصيبت السيدات الحوامل بين الشهر ٢-٦من الحمل وقد يصاب المولود بأعراض جهازية حادة.



وقت الولادة تشمل التنفسية والعصبية وتضخم في الجهاز التنفسي والعصبي مع الكبد والطحال علاوة على العمى والصمم وتضخم الجمجمة والتهاب السحايا والاستسقاء وحدوث التقلصات.



وقد تعاني السيدات بعد ذلك من الصداع واضطرابات تناسلية وقد تصل الحالة الي الشلل الجزئي عموما وجد ان معظم المصابين بهذا المرض لا تظهر عليهم الأعراض.



كيفية انتقال العدوى للإنسان :

-ابتلاع الحويصلات البوغية الناضجة في مياه الشرب أو على الخضراوات أو أطعمة ملوثة ببراز القطط او حتي خلال ملامسة القطط المصابة مباشرة.

-تلوث الايدي اثناء تنظيف اماكن تربية القطط او حتي التعامل مع أغطية السيارات.

-من الام المصابة الي الجنين داخل الرحم.

-مصادفة عن طريق الجروح وقد تلعب الحشرات دور في هذا المجال.