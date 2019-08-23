مكياج جذاب و بلوزة بكتف واحد .. منة فضالي تخطف الأنظار

حرصت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل اللأجتماعى الأنستجرام، بصورة جديدة لها.ظهرت منة فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة صفراء انيقة أتسم تصميم البلوزة بصيحة الكتف الواحد، وأكملت إطلالتها بعقد أسود حول عنقها.أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت منة فضالى على خصلات شعرها الأشق المنسدلا، فيما وضعت مكياجا جذابا ارتكز على طلاء شفاه باللون الفوشيا الذى كشف عن لون بشرتها البرونزى.