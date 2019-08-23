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استجابة لـ صدى البلد.. القابضة لمياه الشرب تحل مشكلة التلوث براس الخليج بالدقهلية

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:35 ص
مصطفى كرم
قامت الشركة القابضة بالرد على الشكوي المنشورة علي موقع "صدي البلد" بشأن استغاثة أهالى قرية رأس الخليج بالدقهلية من تلوث مياه نهر النيل بالصرف الصحي، موضحة أنه يوجد هبوط بخط الصرف الصحي بالمنطقة محل الشكوى وعلى الفور تم تكليف مقاول لعمل إحلال وتجديد للفرعة الهابطة. 

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيانها أنه أثناء تقسيم الخط لعمل بدالة حدث ارتفاع بمنسوب مياه الصرف الصحي مما أدى لحدوث طفح بأحد البيارات وتم التغلب على الطفح بتشغيل بدالة للخط، مُبينة أن المياه عادت لمنسوبها الطبيعي، وأزيلت أسباب الشكوى، وتجري حاليًا أعمال الإحلال والتجديد للفرعة الهابطة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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