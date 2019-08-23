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فن

أحمد السقا يستكمل تصوير العنكبوت

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 08:00 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
شيرى نبيل
يستكمل النجم أحمد السقا تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العنكبوت"، أوائل سبتمبر القادم حيث من المقرر أن يسافر "السقا"، الى عدة مدن على حدود مصر لتصوير مشاهد الأكشن هناك.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، و ظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم.

وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.

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