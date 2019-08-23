بالصور ... فرقة شارموفرز تشعل كايرو فيستيفال سيتي مول بأحدث أغانيهم

أحيت فرقة شارموفرز احدث حفلاتها الغنائية من بكايرو فيستيفال سيتي مول بحضور عدد كبير من الجماهير .



ورصدت عدسه صدي البلد اجواء الحفل الغنائي الجماهيري والذي غني بة بعص الاغاني المميزة والشهيرة لفرقة شارموفرز منها، هيبتا، وايزي ماني، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، 5 سنتى، بالإضافة إلى أغنيات البومهم الأخير "انفصام" والذي نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.



واحتفلت شارموفرز، مؤخرًا بإطلاق ألبومها الجديد "انفصام" والذي ضم 9 أغنيات، منها كليب الأغنية الرئيسية "انفصام".



الألبوم ضم أيضا أغنيات "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التى شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسى، إضافة إلى ذلك أغنيتى "زامبا" و"مفتقد الحبيبة" اللتين تم إطلاقهما بشكل فيديو كليب خلال العام الماضى.