حكيم .. يشعل الساحل الشمالي بحفل عالمي.. صور

أحيا المطرب الشعبي حكيم ثاني حفلاته من الساحل الشمالي مساء امس الخميس بحضور جماهيري كبير للحفل.



وشارك حكيم جمهوره بالحفل بغناء بعض أغاني ألبومه الجديد نظرة ومجموعة من أروع أغانيه المفضلة للجمهور .



وجهز الحفل بأحدث التقنيات العالمية للمسرح وحاز علي ابهار جميع الحضور وقام حكيم بتبادل الغناء والرقص مع الحضور بالحفل.



يذكر أن هذا الحفل هو ثاني حفلات حكيم بالساحل الشمالي وكان قدم حفلة غنائية في ثالث أيام العيد وحققت نجاحات كبيرة.

