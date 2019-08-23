بفستان أبيض مثير كشف عن ساقها.. زوجة ماجد المصرى تتألق في أحدث ظهور

شاركت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصرى، متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بـstories جديدة لها خلال ظهورها مع اصدقائها في إحدى المناسبات.



وظهرت رانيا أبو النصر فى الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أبيض مثير وأنيق، واتسم التصميم ببطانة قصيرة كشفت عن ساقها، كما اتسم أنه بصيحة الكم الواحد أيضا.



وأكملت رانيا أبو النصر إطلالتها بحزام أخضر حول منطقة الخصر، فيما انتعلت حذاء مسطح باللون الأخضر، وتزينت ببعض الإكسسوارات الراقية.



واعتمدت زوجة ماجد المصرى على خصلات شعرها السوداء المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا أبرز جمال ملامحها.

