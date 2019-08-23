منتخب مصر لكرة الطائرة يواجه اليابان في بطولة العالم للناشئين .. اليوم

يواجه منتخب مصر للناشئين لكرة الطائرة، منافسه اليابان اليوم الجمعة، في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 21 حتى 30 اغسطس.



ونجح منتخب مصر لكرة الطائرة في تحقيق الفوز في المباراتين أمام ألمانيا بنتيجة 3-2 والفوز أمام الأرجنتين بنتيجة 3-1 .



ويحتل منتخب مصر لكرة الطائرة المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة التى تضم اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك برصيد 5 نقاط .



وتضم قائمة منتخب مصر في هذه البطولة كلا من اللاعبين، محمد علوان وعمر دياب وأحمد عبد العظيم مروان النجار وعبدالرحمن الحسيني وأنس محمد وكريم إبراهيم وإياد محمد ومحمد العرابى ويوسف نصير ويوسف جعفر و إبراهيم رسلان.

