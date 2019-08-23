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اصابة 3 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة بإسرائيل

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية في منطقة بنيامين بإسرائيل، مما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رجلا "46 عاما، وشابة "18 عاما" وشابا "21 عاما" أًصيبوا بإصابات خطيرة من جراء انفجار عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية ألقيت عليهم على ما يبدو من سيارة مرت بالقرب منهم في منطقة بنيامين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش وقوات الإنقاذ هرعت إلى المكان، ويجري الجيش عمليات تمشيط واسعة بالمنطقة للبحث عن السيارة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كافة التقديرات تشير إلى أن فلسطيني أو اثنين يستقلان سيارة ألقوا العبوة الناسفة في المنطقة المذكورة، ويجري الجيش عمليات تمشيط في رام الله بحثا عن المنفذين.

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