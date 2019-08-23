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مؤتمر اتحاد شباب العمال يبحث خطة المشاركة فى تنفيذ استراتيجية 2030

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:08 م
محمد وهب الله الامين
محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر
محمد غالى
ينظم الاتحاد العام لشباب العمال مؤتمره القومى الأول برئاسة النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد لبحث خطة النشاط المستقبلية للاتحاد فى المجالات الرياضية والفكرية والصحية والتنموية التى تؤكد على روح الانتماء للوطن والمساهمة بفاعلية فى مشروعات التنمية.

يشارك فى المؤتمر الذى يعقد صباح غد السبت بالمؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة أعضاء مجالس ادارة فروع الاتحاد فى 16 محافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وشدد النائب وهب الله على اهمية تفعيل دور شباب العمال فى دعم الاقتصاد القومى، وأن الخطة ستؤكد دورهم فى تنفيذ استراتيجية قومية للتنمية 2030 طبقا لاليات وبرامج محددة يتم تنفيذها بمواقع العمل بالمحافظات.

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