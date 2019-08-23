مؤتمر اتحاد شباب العمال يبحث خطة المشاركة فى تنفيذ استراتيجية 2030

ينظم الاتحاد العام لشباب العمال مؤتمره القومى الأول برئاسة النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس الاتحاد لبحث خطة النشاط المستقبلية للاتحاد فى المجالات الرياضية والفكرية والصحية والتنموية التى تؤكد على روح الانتماء للوطن والمساهمة بفاعلية فى مشروعات التنمية.





يشارك فى المؤتمر الذى يعقد صباح غد السبت بالمؤسسة الاجتماعية العمالية بشبرا الخيمة أعضاء مجالس ادارة فروع الاتحاد فى 16 محافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.



