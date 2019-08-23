علاج المرارة الملتهبة .. 14 دواء أبرزها الماغنيسيوم وخل التفاح

المرارة هى جهاز داخل جسم الإنسان مسئول عن تخزين العصارة الصفراوية، حيث تساعدها على عملية الهضم عن طريق تحطيم الدهون من الطعام الذي ينتقل إلى الأمعاء.



ترسل المرارة، العصارة الصفراء إلى الأمعاء الدقيقة، وهي عملية تساعد مجرى الدم على امتصاص الفيتامينات والمواد المغذية بسهولة، وعندما تتعطل هذه العمليات، تحدث عددا من المشكلات ومرض المرارة الملتهبة.



توجد عدة طرق لـ علاج المرارة الملتهبة منها بالاعشاب والادوية وللحامل.



ما هو علاج المرارة الملتهبة

يعاني المصاب بـ المرارة الملتهبة من آلام شديدة فى البطن وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعى مما يجعله يبحث عن طرق علاج المرارة الملتهبة للتخلص من هذه المعاناة سريعا.



وفى هذا التقرير نعرض أهم طرق علاج المرارة الملتهبة طبقا لما ذكره موقع "clevelandclinic".



المضادات الحيوية

يمكن وصف المضادات الحيوية إذا كان هناك التهاب قد يصف الطبيب دواء للمساعدة فى التخلص من الألم.



استئصال المرارة

إذا زادت شدة مرض المرارة الملتهبة، فيقترح الطبيب الحصول على استئصال المرارة، واستئصال المرارة هو إجراء جراحي منخفض المخاطر يزيل المرارة من الجسم، تستغرق الجراحة عادة حوالي ساعة واحدة ويتم إعطاء المريض تخديرًا عامًا، لا يحتاج المرء إلى المرارة من أجل هضم الطعام بشكل صحي.



وذكر موقع "healthline" أن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج المرارة الملتهبة منها:



ممارسة الرياضة

يمكن أن يقلل النشاط البدني المنتظم من مستويات الكوليسترول ويساعد في منع تشكيل حصوات المرارة.



تناول الماغنسيوم

لتخفيف أعراض ألم المرارة الملتهبة، تخلط ملعقة صغيرة من مسحوق المغنيسيوم في الماء الدافئ للشرب كل بضع ساعات المغنيسيوم هو عنصر مفيد لإفراغ المرارة، ويمكن أيضا تخفيف التشنجات المرارة والألم، ويمكن أن يزيد نقص المغنيسيوم من خطر تكوين الحصوة أو مكملات الماغنسيوم الموجودة فى الصيدليات بعد استشارة الطبيب فى الجرعة المناسبة للحالة.



الكمادات الدافئة

الكمادات الدافئة والحرارة يمكن أن يكون مهدئا ويخفف الألم، لصحة المرارة، يمكن للضغط الساخن أن يهدئ التشنجات ويخفف الضغط من تراكم الصفراء لعلاج آلام المرارة الملتهبة، قم بترطيب المنشفة بالماء الدافئ ووضعها فوق المنطقة المصابة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.



التغييرات الغذائية

يمكن أن تسهم عادات الأكل السيئة والأطعمة الغنية بالسكريات والدهون في الإصابة بمرض المرارة وحصوات المرارة، والأطعمة المقلية والدسمة أكثر صعوبة في الهضم ويمكن أن تسبب الألم.



يمكن أن تؤدي زيادة الأطعمة الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي، مثل الخضار والفواكه، إلى تحسين وظيفة المرارة ومنع مضاعفات المرارة الملتهبة والارز البنى والسمك وزيت الزيتون والجبنة واللبن والجرجير والخضر الورقية الداكنة والزبادى.



علاج المرارة الملتهبة بالأعشاب

الأطباء في كثير من الأحيان ينصحون لعلاج آلام المرارة بالأدوية المضادة للالتهابات ومع ذلك، فإن بعض هذه الأدوية لها آثار جانبية خطيرة ويمكن أن تزيد من خطر التبعية، وأصبحت الأساليب الطبيعية لتخفيف الآلام بديلًا عن الأدوية الضارة بشرط واحد فقط هو استشارة الطبيب المختص.



ونرصد أهم طرق علاج المرارة الملتهبة بالاعشاب، وأبرز التعليمات الطبية المرتبطة بها، وذلك وفقا لما ذكره موقع "healthline".



مشروب النعناع الدافئ

يساعد مشروب النعناع الأخضر الدافئ فى علاج المرارة الملتهبة فيحتوي النعناع على المنثول، وهو مركب مهدئ يشجع على تخفيف الألم، ويمكن استخدامه لتخفيف آلام المعدة، وتحسين الهضم، وتخفيف الغثيان، لتخفيف آلام المرارة وتحسين صحة المرارة، اشرب الشاي بالنعناع حتى يزول ألمك. اشرب هذا الشاي بانتظام لتقليل كمية نوبات الألم المرارة التي قد تواجهها.



خل التفاح

يحتوي خل التفاح الخام على خصائص مضادة للالتهابات، يمكن أن تكون مفيدة في تخفيف ألم المرارة، ولعلاج آلام المرارة، تذوب ملعقتان كبيرتان من خل التفاح مع الماء الدافئ، ونشرب هذا المنشط حتى يهدأ الألم، ومن المهم عدم شرب خل التفاح مباشرة لأن الحمض يمكن أن يلحق الضرر بالأسنان.



الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، المعروف بفوائده المضادة للالتهابات والشفاء، ويحفز المرارة لإنتاج الصفراء ويساعد المرارة فارغة نفسها.



يمكن للكركم تحفيز تكوين الصفراء لتخفيف إفراغ المرارة وإن دمج الكركم في نظامك الغذائي يمكن أن يقلل أيضًا من التهاب المرارة والألم مما يجعله فعال فى علاج المرارة الملتهبة.



يمكن تحويل الكركم إلى مشروب يوميًا لتخفيف الآلام، كما يمكن تناول الكركمين كمكمل غذائى عن طريق الفم، قبل تناول أي مكملات غذائية، ولكن فى هذه الحالة لابد من استشارة الطبيب.



علاج المرارة الملتهبة للحامل

تنقسم مشاكل المرارة للحامل لنوعين مختلفين وفق السبب فى الاصابة بها وهما ركود صفراوي من علاجات الحمل، والحصوة.



نرصد علاج المرارة الملتهبة للحامل لكلا النوعين "ركود صفراوى، وحصوة" على حدى وفقا لما أورده موقع " healthline":



علاج ركود صفراوي من علاجات الحمل

يصف الطبيب فى مثل هذه الحالات دواء يسمى حامض أورسوديوكسيكوليك

- (INN ، BAN ، AAN) .

- ursodiol Actigall ، Urso



في المنزل، يمكن المرأة ملء البانيو بالمياه الفاترة والنزول فيه مع التحذير من خطورة شدة سخونة المياه لأنها تعرض الجنين لمشاكل كثيرة.



لعلاج حكة الجلد التى تعانى منها المرأة الحامل عند التهاب المرارة، عليها استخدام الكمادات الباردة في تقليل الحكة.



توجد بعض الأدوية التي تستخدم لعلاج حكة الجلد، مثل كريم مضادات الهيستامين أو الهيدروكورتيزون، ولكن يفضل تجنبها للحامل لحماية الجنين من احتمالية وقوع بعض الأضرار.



علاج الحصوة

إذا كانت الحامل تعاني من حصى في المرارة ولا تسبب أعراضًا مزعجة أو شديدة فيفضل الانتظار حتى تلد طفلها.



لكن فى حالة حصوات المرارة التي تمنع المثانة من إفراغها بالكامل أو تسبب عدوى في الجسم قد تتطلب عملية جراحية، وهى من العمليات الهامة التى يمكن للمرأة ان تخضع لها خلال الحمل لكن من الأفضل الانتظار حتى الولادة إلا فى حالة الضرورة القصوى.



إزالة المرارة، هي ثاني أكثر العمليات الجراحية غير الموضعية شيوعًا أثناء الحمل.