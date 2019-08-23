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نوري المالكي يهدد إسرائيل: سنرد بقوة على تل أبيب

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 03:15 م
صدى البلد
عرفة البنداري
هدد رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، الجانب الإسرائيلي برد قوي، على خلفية تأكيد مسؤولين أمريكيين بضلوع إسرائيل في هجمات غامضة استهدفت مواقع لتخزين الأسلحة والذخيرة تابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق.

ونقلت قناة الحرة عن مكتب نوري المالكي قوله، إن إسرائيل إذا واصلت استهداف بلاده، فإن العراق "سيحولها إلى ساحة حرب ستجر إليها العديد من الدول بما فيها إيران.

في السياق ذاته، نقل "المربد" العراقي عن نوري المالكي قوله في تصريح خاص له، إن العراق "سيتخذ تدابير دفاعية ويرد بقوة بمساعدة إيران"، مضيفا أن "إيران ستقوم بمواجهة الاستهداف الجوي الإسرائيلي على مقار الحشد، كون ذلك الاستهداف محاولة لإضعاف الحشد والجيش في العراق ويعتبر مقدمة لاستهداف إيران.

وكانت أربع قواعد يستخدمها الحشد الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، قد تعرضت لتفجيرات غامضة في الأسابيع الماضية، وقع آخرها الثلاثاء في مقر قرب قاعدة بلد الجوية التي تأوي عسكريين أمريكيين شمال بغداد.

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