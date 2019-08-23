الصراف الآلي يحسم أزمة الحكام الدوليين فى منطقة القاهرة

نجحت اللجنة الفرعية للحكام التابعة إلى منطفة القاهرة برئاسة توفيق السيد فى إنهاء أزمة صرف البدلات الخاصة بالحكام الدوليين والدرجة الأولى نظير مشاركتهم فى إدارة مباريات الدورى الممتاز ومختلف المسابقات المحلية.



وقررت اللجنة الفرعية للحكام فى منطقة القاهرة اتباع نظام الصراف الآلي قبل انطلاق الموسم الكروى 2019-2020 يوم 19 سبتمبر القادم من أجل التسهيل على قضاة الملاعب من الدوليين والدرجة الأولى فى إنهاء صرف البدلات الخاصة بهم إلكترونيا.



وأخطرت اللجنة الفرعية التابعة الى منطقة القاهرة الحكام الدوليين والدرجة الأولى من أجل الحضور الى مقر المنطقة فى سراى القبة على مدار يومى الإثنين والثلاثاء وذلك للتوقيع على نموذج البنك والخاص بآلية الصرف الجديدة على غرار المتبع فى لجنة الحكام الرئيسية والتنبيه على ضرورة إحضار صورة البطاقة لإنهاء كافة الإجراءات.



يذكر أن اتحاد الكرة اعتمد زيادة بدلات الحكام المشاركين فى إدارة منافسات القسم الأول والثاني والثالث والرابع على أن يتم تفعيلها بدءا من الموسم الكروي 2019-2020.



وشهدت زيادة بدلات الحكام المشاركين فى الدورى الممتاز طفرة حيث ارتفع المبلغ من 3 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه وذلك فى إطار بداية عهد جديد للمساهمة فى تطوير مستوى أداء قضاة الملاعب.



جاءت زيادة بدلات الحكام التي اعتمدها مؤخرا اتحاد الكرة على النحو التالي:



القسم الأول

حكم الساحة 5000 آلاف والحكم المساعد الأول 3750 جنيها والحكم المساعد الثاني 3750 جنيها والحكم الرابع 2500 جنيه والحكم الإضافي الأول 2500 جنيه والحكم الإضافي الثاني 2500 جنيه.



القسم الثاني

حكم الساحة 1750 جنيها والحكم المساعد الأول 1250 جنيها والحكم المساعد الثاني 1250 جنيها والحكم الرابع 1000 جنيه.



القسم الثالث

حكم الساحة 800 جنيه والحكم المساعد الأول 650 جنيها والحكم المساعد الثاني 650 جنيها والحكم الرابع 750 جنيها.



القسم الرابع

حكم الساحة 350 جنيها والحكم المساعد 250 جنيها والحكم المساعد الثاني 250 جنيها والحكم الرابع 260 جنيها.

