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فرنسا وبريطانيا تهدفان لإظهار موقف موحد من إيران مع اقتراب قمة السبع

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 04:53 م
علما بريطانيا وفرنسا
علما بريطانيا وفرنسا
رويترز
تهدف فرنسا وبريطانيا إلى الظهور في جبهة موحدة بشأن قضية إيران التي تختلفان بشأنها مع الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوى الكبرى لمناقشة قضية إيران وقضايا أخرى في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع.

وقال مصدر دبلوماسي بريطاني اليوم الجمعة إن من غير المرجح أن تغير بريطانيا موقفها من إيران على الرغم من اجتماع رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مسؤول فرنسي أيضا إن موقف القوى الأوروبية الثلاث الكبرى، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يجب أن يبقى موحدا إزاء قضية إيران.

وقال المسؤول "من المهم أن تظل الدول الأوروبية الثلاث مجتمعة بشأن إيران".

بينما قال المصدر الدبلوماسي البريطاني إن بريطانيا تشعر بأن اتفاق عام 2015 الموقع مع إيران لا يزال الطريقة المثلى لضمان ألا تحصل طهران على أسلحة نووية.

وانسحبت إدارة ترامب من الاتفاق وشددت العقوبات على إيران.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف اليوم الجمعة مع سعي الدول الكبرى لإنقاذ الاتفاق النووي.

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