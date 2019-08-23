مدرب الاهلي الجديد المحتمل متهم بقضايا اختلاس



ويعد الكرواتي زوران ماميتش ضمن الأسماء المرشحة لتكون المدرب الجديد للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال طرح اسمه على مجلس الإدارة وذلك بفضل السيرة الذاتية الخاصة به.



وفي اطار بحث النادي الاهلي عن مدير فني جديد وطرح اسم زوران ماميتش، كشفت تقارير صحيفة "دينفو" الكرواتية عن تورط المدير الفني في قضايا اختلاس.وذلك من خزينه دينامو زغرب.



زوران ماميتش متهم بقضايا اختلاس



وأوضحت الصحيفة أن المدرب المحتمل للنادي الأهلي متهم بقضايا اختلاس ومن المفترض أن تبدأ محكامته في شهر سبتمبر المقبل وهذا ما يصعب مهمته المحتمله كمدرب جديد للنادي الأهلي.



وأشارت الصحيفة إلى أن زوران ماميتش مرشح بقوة لتولي فريق النادي الأهلي خلفًا للاورجواني مارتن لاسارتي الذي تمت اقالته من مجلس ادارة النادي الأهلي.

لا صوت يعلو في الوقت الحالي فوق أمر المدرب الجديد للنادي الأهلي والذي من المفترض، أن تعلن عنه إدارة النادي خلال الساعات المقبلة عقب مباراة اطلع بره في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.مدرب الأهلي الجديد