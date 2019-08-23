شريف مدكور يقتحم أستوديو لدعم مريضة سرطان على الهواء.. فيديو

استضاف الإعلامي أحمد فايق "ميرنا فتحي"؛ إحدى الفتيات التي تحارب مرض السرطان.



ومن جانبه فاجأ الإعلامي شريف مدكور ميرنا خلال برنامج "مصر تستطيع"؛ المذاع على فضائية «دي إم سي»؛ ويقدمه الإعلامي « أحمد فايق »؛ بالحضور الى الاستوديو يرتدي تيشيرت يحمل صورتها معلنا دعمه الكامل لها؛ موضحا انه يدعم كل المصابين بالسرطان حتى الشفاء.



ووعد مدكور ميرنا؛ أن تقدم معه حلقة عقب شفائها من المرض اللعين؛ كما دعاها أحمد فايق لتقديم حلقة من برنامجه دعما لها.