رشوان توفيق: عادل إمام لم يأت قبله أو بعده فنان في مستواه.. فيديو

أكد الفنان رشوان توفيق، أن الفنان عادل إمام لم يأت قبله ولا بعده في المستوى الفني، وعلي المستوي الشخصي له معه العديد من الذكريات الإيجابية.



أضاف رشوان توفيق، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج «الجمعة في مصر» المذاع عبر فضائية « إم بي سي مصر»، أن الزعيم لم يأت قبله أو بعده ممثل في المستوى الكوميدي أو الدرامي، وتفوق علي الفنان الراحل نجيب الريحاني في المادة الكوميدية.



وأكد الفنان رشوان توفيق،أن دوره في أول مسلسل شارك فيه عادل إمام ، كان بطلًا لهذا العمل ، وعندما القي 4 كلمات في فيلم المولد انقلبت الصالة بالضحك لتكون نقطة البداية.