كاتبة مصرية بفرنسا: الرئيس السيسي شريك مقرب لماكرون

قالت الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي، المقيمة بفرنسا، إن مشاركة مصر في قمة G7 للدول السبع الكبرى، تاتي نتيجة تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي موضحة أنه لأول مرة في تاريخ المنظمة الافريقية أن تنتقل رئاسة المنظمة لمصر.



وأوضحت الكاتبة الصحفية في تصريحات لـ "صدى البلد" أن مصر أكدت منذ اللحظة الاولى بعد تولي مهام الاتحاد الافريقي، أنه سوف يكون هناك اهتمام بالقضايا ذات الطبع الأمني والاقتصادي وهذا يأتي خلافا للنهج السابق للاتحاد الافريقي الذي اهتم بإصلاح أجهزة المنظمة.



وأضافت أن حضور الرئيس السيسي للقمة جاء لتولي مصر للاتحاد الأفريقي، وهو ما يتسق مع الملفات والأولويات التي تتصدر القمم الكبرى في العالم كقمة العشرية أو قمة G7 موضحة أنه بطبيعة الحال أن تكون أفريقيا حاضرة لكن عندما تكون أولويات رئاسة الاتحاد الأفريقي تتسق مع أولويات هذه القمم فإن الوضع يكون مختلفا.



وأشارت إلى أنه على سبيل المثال فإن واحدة من المبادرات المدعومة من القاهرة والتي تتصدر أجندة الاتحاد الأفريقي وهي وجود منطقة تجارة حرة قارية والتي لاقت قبول أغلبية الأعضاء، وبالتالي معنى وجود مبادرة بسوق موحد تتبع الاتحاد حتى وان لم تحدث الآن لكن الموافقات عليها بالفعل بدأت، فهو بمثابة اطار استراتيجي جديد للتحول الاجتماعي والاقتصادي في القارة، وهنا تتلاقى الرؤى بين رئاسة الاتحاد الافريقي وبين الرؤى العالمية التي بدأت تتصدر كافة اجندات الاجتماعية الكبرى.



واعتبرت أن العلاقة التي تربط بين الرئيسين السيسي وماكرون بينها الكثير من نقاط التلاقي سواء من الناحية الامنية او مكافحة الإرهاب وملفات سوريا وليبيا، بجانب التوجهات الاقتصادية والثقافية وبالتالي علينا توقع العديد من المحادثات الجانبية بين كلا الرئيسان ومن هنا تأتي اهمية المشاركة حينما يكون للاتحاد الافريقي أولويات جديدة.



وقالت علينا أن لا نغفل أن الرئيس السيسي الذي يعد شريك مقرب لماكرون وبالتالي سوف يكون الحديث الجانبي فيها منصب على كيفية مواصلة العمل المشترك في كافة المجالات والتنسيق بين مصر وفرنسا بين مختلف الإقليمية والدولية.



