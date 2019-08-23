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هيئة الانتخابات: القروي سيظل مرشحا رئاسيا ما لم يصدر حكم يحرمه

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:14 م
نبيل بفون رئيس الهيئة
نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية
أ ش أ

أعلن نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن المرشح الرئاسي نبيل القروي، الذي تم اعتقاله مؤخرا، سيظل مدرجا في قائمة المرشحين طالما لم يصدر حكم بات يحرمه من حق الترشح.

وأضاف بفون - في تصريحات اذاعية - أن المرشح يظل مرشحا إلى حين إثبات إدانته بمحاكمة عادلة، لافتا إلى أن الفصل 27 من الدستور ينص على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت مساء اليوم الجمعة اعتقال القروي بناء على مذكرة ضبط واحضار صادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف، وتم إيداعه السجن المدني بالمرناقية.

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