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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء حرائق الأمازون

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 10:24 م
حرائق غابات الأمازون
حرائق غابات الأمازون
أ ش أ

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها الشديد تجاه استمرار حرائق غابات الأمازون، التي تعتبر الغابات الاستوائية الأكبر مساحة في العالم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندرييفا - حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - إن الجهاز التنفيذي الأوروبي يراقب الوضع عن كثب، مضيفة أن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، سيثير موضوع حرائق غابات الأمازون مع زعماء دول مجموعة "السبع الكبار" الذين يجتمعون خلال اليومين القادمين في جنوب فرنسا، حيث من المفترض مناقشة مواضيع تتعلق بالتغير المناخي وحماية البيئة إلى جانب مناقشة مسائل السياسة الخارجية والاقتصاد.

يذكر أن حرائق غابات الأمازون تسببت بتبادل تصريحات شديدة اللهجة بين الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث دعا الأخير لمناقشة حرائق الغابات خلال قمة "السبع الكبار"، وردا على ذلك اتهمه الرئيس البرازيلي بانتهاج "عقلية استعمارية".

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