خسارة شديدة للبورصة الأمريكية بسبب اشتعال الحرب التجارية مع الصين

شهدت البورصة الأمريكية، انخفاضا حادا وتراجعا في مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 600 نقطة، اليوم الجمعة، بعد ساعات من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الشركات الأمريكية بقطع تعاملاتها التجارية مع الصين.



وقبل ساعات من إغلاق البورصة الأمريكية، اليوم، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تغريدات غاضبة، علق فيها على قرار الصين فرض رسوم جمركية انتقامية بقيمة 75 مليار دولار على واردات أمريكية.



وكتب دونالد ترامب في تغريدته موجها كلامه للأمريكيين "دولتكم خسرت بغباء تريليونات من الدولارات أمام الصين على مدى سنوات طوال. لقد سرقوا حقوق ملكيتنا الفكرية بقيمة مليارات الدولارات سنويًا، وهم يريدون الاستمرار في ذلك. لن أدع ذلك يحدث. إننا لسنا بحاجة إلى الصين وبصراحة سنكون في وضع أفضل بدونها".



وفي تغريدة لاحقة، حاول دونالد ترامب إنكار أن انخفاض مؤشر داو جونز بوقع 573 نقطة جاء جراء تلك التصريحات التي قام بها، وأشار ان ذلك الانخفاض كان نتيجة لأنباء انسحاب النائب سيث مولتون وهو واحد من العديد من الديمقراطيين الذين يخوضون سباق الرئاسة عام 2020.



وتأتي تغريدات دونالد ترامب بعد ساعات من إصدار الصين تعريفات جمركية جديدة على نحو 75 مليار دولار من البضائع الأمريكية، بما في ذلك السلع الزراعية مثل القمح والذرة ولحم البقر. تتراوح الرسوم الجمركية الجديدة لبكين بين 5٪ و 10٪ ، وسيتم تنفيذها على دفعتين مختلفتين في 1 سبتمبر و 15 ديسمبر.