ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بكل مصداقية.. انفصاليو اليمن يرحبون بدعوة السعودية للحوار

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 11:13 م
اليمن
اليمن
أحمد سيف الدين
دعا الإنفصاليون الجنوبيون في اليمن، اليوم الجمعة، جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار الصادرة عن قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ووفقا للبيان الصادر عن الانفصاليين الجنوبيين، ونشرته سكاي نيوز، رحبوا بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار بين الأطراف اليمنية.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي (الإنفصاليون الجنوبيون) على استعداده بكل مصداقية لدعوة الحوار الصادرة عن المملكة العربية السعودية.

كما حذروا من أي قوة تحاول الإعتداء على قوات التحالف.

ترشيحاتنا

طبيب الاهلي يوضح تفاصيل إصابة رامي ربيعة

4 أسود تفترس جاموسة بشكل مرعب.. شاهد ماذا حدث

اختراق ويكيبيديا .. فضيحة جديدة للنائب العام القطري

معشوقة المصريين.. كل ما تريد معرفته عن سيارة لانسر كريستالة وطرق تعديلها

زهير قنوع يشيد بـ نسرين طافش: فنانة شاملة.. وهكذا علقت نسرين

بصور والدته.. رد قوي من احمد حسن على ريهام سعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا

ما الأجمل؟ نجوى كرم تستعرض أناقتها بـ 4 إطلالات مختلفة.. صور

اختاروا الحب.. ريهام عبد الغفور تنشر صورة برفقة زوجها.. شاهد