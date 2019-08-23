بكل مصداقية.. انفصاليو اليمن يرحبون بدعوة السعودية للحوار

دعا الإنفصاليون الجنوبيون في اليمن، اليوم الجمعة، جميع الأطراف في محافظة شبوة لضبط النفس والالتزام بدعوة وقف إطلاق النار الصادرة عن قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



ووفقا للبيان الصادر عن الانفصاليين الجنوبيين، ونشرته سكاي نيوز، رحبوا بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار بين الأطراف اليمنية.



وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي (الإنفصاليون الجنوبيون) على استعداده بكل مصداقية لدعوة الحوار الصادرة عن المملكة العربية السعودية.



كما حذروا من أي قوة تحاول الإعتداء على قوات التحالف.