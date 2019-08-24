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بحب يحيي الفخراني .. لطفي لبيب: لا أجيد الارتجال على المسرح

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:22 ص
الفخراني ولبيب
الفخراني ولبيب
عبد الخالق صلاح
قال الفنان لطفي لبيب؛ أنه لا يجيد فن الارتجال؛ ولا يحاول تقليد أحد على خشبة المسرح أبدا.

وأكد لبيب خلال استضافته ببرنامج «مساء دي ام سي»؛ الذي يقدمه الإعلامي «رامي رضوان»؛ إنه يحب الممثل الذي يتقمص الشخصية على خشبة المسرح؛ وينظر في عين الفنان الذي يمثل أمامه؛ موضحا أنه يحب تمثل الفنان يحيي الفخراني على خشبة المسرح.

وأشار لبيب؛ أنه يرفض فكرة الخروج عن النص في الأعمال المسرحية؛ ومن مدرسة الالتزام بالنص المكتوب من قبل المؤلف.

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