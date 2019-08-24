ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث تصادم وانقلاب بالبحيرة

السبت 24/أغسطس/2019 - 02:01 ص
مصرع شخص وإصابة ٦اخرين
مصرع شخص وإصابة ٦اخرين بحادث تصادم
جمالات الدمنهوري
لقى شخص مصرعه كما أصيب ٦ آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادثى تصادم وانقلاب بأحد الطرق الفرعية بمركز أبو المطامير وبالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفتى أبو المطامير وكفر الدوار.

وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغان الأول من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر الحادث عن إصابة كل من " مقبولة الصافى عوض" 60 سنة،" محمود الصافى عوض "50 سنة،" فتحية عبد الهادى عبد الهادى" 60 سنة،"رجب محمد عرفة" 76 سنة، "صبحى على سليمان" 40 سنة مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى أسفر عن وفاة "محمد أحمد عثمان" مقيم بقرية الطرح بدائرة المركز واصابة آخر.

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أبو المطامير وكفر الدوار ..وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة شقيقته وزوجها في تصادم توك توك وميكروباص بالبحيرة

مصرع شخص وإصابة 3 بحادثي تصادم بالبحيرة

ماتوا في زفة.. تفاصيل مصرع 2 وإصابة 4 في تصادم بالبحيرة

الأدلة الجنائية تعاين موقع حادث انقلاب سيارة العمالة الزراعية بوادى النطرون

مصرع ربة منزل وإصابة 6 آخرين بحادث تصادم بالطريق الدولي بكفر الدوار

ترشيحاتنا

المستفيدون من قانون المعاشات الجديد.. كل ما تريد معرفته عن الفئات المستحقة ومميزاته وشروطه

«خليها تصدي» تزف بشرى سارة لراغبي شراء السيارات.. فيديو

بعد حلقة السمنة .. إحالة ريهام سعيد للنيابة

نشرة اخبار البرلمان.. كل ما تريد معرفته عن الفئات المستحقة ضمن قانون المعاشات الجديد ومميزاته وشروطه.. ولجنة الصناعة تكشف كيفية الحصول على وظيفة

الزمالك يتسلم مليونا و5 آلاف دولار مكافأة من الـ كاف.. تفاصيل

اختراق ويكيبيديا .. فضيحة جديدة للنائب العام القطري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يتألق فى حفله بمحكى القلعة.. صور

على أوتار الهارب ونفخات الفلوت.. ليلة سيمفونية في القلعة بحضور البسطاء

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا