مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بحادث تصادم وانقلاب بالبحيرة

لقى شخص مصرعه كما أصيب ٦ آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادثى تصادم وانقلاب بأحد الطرق الفرعية بمركز أبو المطامير وبالطريق الدولى الساحلى بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفتى أبو المطامير وكفر الدوار.



وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغان الأول من مركز شرطة أبو المطامير يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر الحادث عن إصابة كل من " مقبولة الصافى عوض" 60 سنة،" محمود الصافى عوض "50 سنة،" فتحية عبد الهادى عبد الهادى" 60 سنة،"رجب محمد عرفة" 76 سنة، "صبحى على سليمان" 40 سنة مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.



وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى أسفر عن وفاة "محمد أحمد عثمان" مقيم بقرية الطرح بدائرة المركز واصابة آخر.



تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى أبو المطامير وكفر الدوار ..وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.