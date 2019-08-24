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حوادث

حبس رئيس محكمة لاتهامه بسرقة سيارة من امام ناد شهير بالمعادي

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:41 ص
حبس رئيس محكمة لاتهامه
حبس رئيس محكمة لاتهامه بسرقة سيارة
كتب محمد صبرى
باشرت النيابة العامة التحقيق مع مستشار بدرجة رئيس محكمة بالقاهرة، بعد أن أمر النائب العام برفع الحصانة عنه لاتهامه بسرقة سيارة من امام احدى الاندية الشهيرة بالمعادى وتغيير لوحاتها المعدنية حيث رصدته كاميرات المراقبة وتم ضبطه فور تفريغ الكاميرات وعرضها على الجهات المعنية.

وقررت النيابة العامة بعد جلسة تحقيق استمرت لعدة ساعات حبس المستشار ٤ أيام على ذمة التحقيق واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من شاب قرر أنه دخل لممارسة الرياضة داخل جيم بنادى معروف بدائرة القسم ، وعقب خروجه فوجئ باختفاء سيارته.

على الفور انتقل رجال الأمن وقاموا بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط منطقة البلاغ وتبين أن مستشار وراء ارتكاب الواقعة، وبعد التوصل لمحل سكنه عثر على السيارة أسفل منزله بعد أن قام بتغيير لوحاتها المعدنية، وبسؤال حارس العقار قرر انها سيارة جديدة يمتلكها المستشار.

وفور إبلاغ النائب العام وبعد تحديد هوية المتهم تم رفع الحصانة عنه وتم استدعاؤه لسؤاله فى الاتهام المنسوب إليه وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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