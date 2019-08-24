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لا حول لنا ولا قوة.. وحش فضائي يتجه نحو الأرض في 14 سبتمبر

السبت 24/أغسطس/2019 - 07:29 ص
كويكب يصطدم بالأرض
كويكب يصطدم بالأرض
عزة عاطف
حذر رئيس شركة سبيس إكس من اقتراب كويكب عملاق في طريقه إلى الأرض خلال 14 سبتمبر المقبل، يطلق على الكويكب «صخرة الوحش الفضائي»، حيث يصل عرضها إلى 650 متر، أي أكبر من ضعف حجم برج «شارد» في لندن الذي يعتبر أضخم مبنى في أوروبا.

كشف «إيلون ماسك» رجل الأعمال الشهير وصاحب شركة سبيس إكس للفضاء، مؤخرًا بأن الأرض "لا تمتلك دفاعًأ" ضد الكويكبات العملاقة وفقا لصحيفة مترو، سيمر الوحش الفضائي على الأرض بمسافة 5 ملايين ميل تقريًبا أي ما يزيد عن 23000 كيلومتر في الساعة، آخر مرة عبر فيها الأرض كانت في عام 2000 وستتكرر مرة أخرى في عام 2038.

وقد أصدر الملياردير هذا التقييم الصادم لقدراتنا على الدفاع عن الكواكب بعد أن شارك صديقه جو روجان قصة من صحيفة بريطانية ناقشت كيف تستعد ناسا لوصول صخرة فضائية تحمل اسم "إله الفوضى" المصري الذي يدعى أبوفيس، حيث غرد على صفحته بتويتر "هذا اسم عظيم! لكن ليس عليك أن تقلق بشأن هذا"، وأضاف "سأصدمك بأن صخرة كبيرة ستضرب الأرض قريبًا وليس لدينا أي قوة دفاعية عن الأرض في الوقت الحالي".

صخرة الفضاء التي يُعتقد بأنها ستضرب الأرض كبيرة بما يكفي لتدمير الكوكب بأكمله، فعندما تكون صخور الفضاء بعرض نصف ميل أو أكبر، تبدأ في تشكيل تهديد وجودي للبشرية لأن الأجسام الكبيرة يمكن أن تلقي الكثير من الغبار والحطام في الهواء بحيث يتم حظر أشعة الشمس، مما ينتج عنه توقف نمو النباتات في جميع أنحاء الكوكب.

تقدر وكالة ناسا أنها عثرت بالفعل على أكثر من 90% من الأجسام القريبة من الأرض التي تبلغ مساحتها كيلومترًا واحدًا أو أكثر، مما سيكون له آثار عالمية كارثية في حالة حدوث تصادم، وقد بدأ التعاون منذ الآن بين الوكالة وإيلون ماسك للمساعدة في الدفاع عن كوكبنا.
لا حول لنا ولا قوة.. وحش فضائي يتجه نحو الأرض في 14 سبتمبر

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