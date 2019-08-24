الفاصوليا بـ 30 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 24-8-2019.. فيديو

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس، في مصر، استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 24 - 8 - 2019، حيث تعد أسعار الخضراوات والفاكهة من أكثر الكلمات بحثًا على محركات البحث جوجل بصفة يومية.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 24 -8-2019.



وجاءت أسعار الخضراوات اليوم في مصر على النحو التالي:



أسعار الخضار اليوم في مصر:



الطماطم: 4 جنيهات

البطاطس: 8 جنيهات

البصل: 10 جنيهات

الخيار: 8 جنيهات

الجزر: 8 جنيهات

الملوخية: 3 جنيهات

الكوسة: 9 جنيهات

الفاصوليا: 30 جنيهًا



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البطيخ: 15 جنيهًا

الجوافة: 6 جنيهات

التين : 10 جنيهات

المانجو: 10 جنيهات